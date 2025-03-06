Россияне ударили по Бериславу: погибли гражданские

Иллюстративное фото: Нацполиция

В четверг днем, 6 марта, российские захватчики нанесли удар по Бериславу Херсонской области. Из-за атаки вражеского БпЛА погибли мирные жители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на Берислав около 12:40.

"В результате взрыва снаряда погибли гражданские мужчина и женщина, которые в момент атаки находились на улице", – говорится в сообщении.

По факту военного преступления, повлекшего гибель людей, продолжается досудебное расследование.

Напомним, в результате вражеских обстрелов Херсонщины 5 марта погиб человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.