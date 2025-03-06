Россияне ударили по Бериславу: погибли гражданские
В четверг днем, 6 марта, российские захватчики нанесли удар по Бериславу Херсонской области. Из-за атаки вражеского БпЛА погибли мирные жители
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, оккупанты сбросили взрывчатку с БпЛА на Берислав около 12:40.
"В результате взрыва снаряда погибли гражданские мужчина и женщина, которые в момент атаки находились на улице", – говорится в сообщении.
По факту военного преступления, повлекшего гибель людей, продолжается досудебное расследование.
Напомним, в результате вражеских обстрелов Херсонщины 5 марта погиб человек, еще четверо мирных жителей получили ранения.
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