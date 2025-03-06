ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова

фото: ДСНС Харківщини

Російські окупанти сьогодні атакували Салтівський район Харкова. Ударом пошкоджено автомобілі, дах, ліфтову шахту та фасад 9-поверхівки, вибиті вікна в сусідніх будівлях і дитсадку

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що під час ліквідації наслідків нічної повітряної атаки РФ, надзвичайники врятували жінку з інвалідністю. Ще одна людина постраждала через сильний стрес.

На місці працюють 35 рятувальників, психологи ДСНС.

Крім того, було розгорнуто автобус швидкого реагування Харківської міськради для надання допомоги мешканцям будинку.

Нагадаємо, сьогодні близько четвертої години ранку у четвер, 6 березня, ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку в Харкові.

Також Російська авіація зранку атакувала селище Слатине в Харківській області. Внаслідок атаки загинув місцевий житель, ще двоє людей отримали поранення.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 6 березня російські терористи запустили проти України дві балістичні ракети й 112 безпілотників.