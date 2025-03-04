Окупанти обстріляли передмістя Херсона: постраждала жінка
У вівторок, 4 березня, війська РФ завдали удару по селищу Антонівка Херсонського району. Внаслідок обстрілу поранення дістала пенсіонерка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
За попередніми даними, Антонівка опинилася під обстрілом російських військ близько 09:00.
"Під удар потрапила 71-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму", — йдеться у повідомленні.
Наразі постраждала пенсіонерка перебуває під наглядом лікарів.
Нагадаємо, вранці 4 березня російська війська атакували з дрона цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Поранення отримали троє мирних жителів.
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