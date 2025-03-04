06:45  04 березня
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
01:05  04 березня
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
06:05  04 березня
Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет
UA | RU
UA | RU
04 березня 2025, 17:21

Окупанти обстріляли передмістя Херсона: постраждала жінка

04 березня 2025, 17:21
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 4 березня, війська РФ завдали удару по селищу Антонівка Херсонського району. Внаслідок обстрілу поранення дістала пенсіонерка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

За попередніми даними, Антонівка опинилася під обстрілом російських військ близько 09:00.

"Під удар потрапила 71-річна жінка. Попередньо, вона дістала вибухову травму", — йдеться у повідомленні.

Наразі постраждала пенсіонерка перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, вранці 4 березня російська війська атакували з дрона цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Поранення отримали троє мирних жителів.

РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти Херсон постраждала
На Херсонщині автомобіль швидкої допомоги підірвався на вибухівці
04 березня 2025, 11:29
На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік
04 березня 2025, 07:48
Масована атака "шахедів" на Одесу: рятувальники показали наслідки обстрілів
04 березня 2025, 02:00
Всі новини »
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який ножем вбив 24-річного хлопця
04 березня 2025, 17:07
Арешт майна на 100 млн грн: ексочільника Держекоінспекції Карпатського округу судитимуть за незаконне збагачення
04 березня 2025, 16:58
На Черкащині чоловік вдарив неповнолітню ножем
04 березня 2025, 16:30
Хоче примусити Україну до капітуляції: Трамп зупинив доставку допомоги, яку відправив ще Байден
04 березня 2025, 16:20
У Міноборони розповіли, скільки українців готові долучитися до ЗСУ
04 березня 2025, 16:15
"Змушував вчитися": на Житомирщині чоловік регулярно ґвалтував 15-річну доньку співмешканки
04 березня 2025, 16:10
"Веселі перегони" з FPV: українські дронарі знищили російську піхоту на Півдні
04 березня 2025, 15:55
У Херсоні росіяни атакували дроном автівку: поранені 3 цивільних
04 березня 2025, 15:35
На Закарпатті військовому не продали пільговий квиток: він ночував на вулиці
04 березня 2025, 15:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »