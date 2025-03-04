У Херсоні росіяни атакували дроном автівку: поранені 3 цивільних

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Сьогодні зранку російська війська атакували з дрона цивільну автівку у Дніпровському районі Херсона. Поранення отримали троє мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, внаслідок скидання вибухівки на машину постраждав 67-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, поранення рук та ноги.

Також до лікарні звернувся 38-річний чоловік, який дістав вибухову травму та поранення передпліччя.

У ще одного 38-річного херсонця лікарні діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

"Загалом через скидання вибухівки з ворожого БпЛА на транспортний засіб постраждали троє людей", — йдеться у повідомленні.

Медики надають допомогу всім потерпілим.

Нагадаємо, вранці 4 березня російські загарбники з безпілотника атакували Херсон, постраждав чоловік.