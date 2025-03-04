Оккупанты обстреляли пригород Херсона: пострадала женщина
Во вторник, 4 марта, войска РФ нанесли удар по поселку Антоновка Херсонского района. В результате обстрела ранения получила пенсионерка
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По предварительным данным, Антоновка оказалась под обстрелом российских войск около 09:00.
"Под удар попала 71-летняя женщина. Предварительно она получила взрывную травму", — говорится в сообщении.
Пострадавшая пенсионерка находится под наблюдением врачей.
Напомним, утром 4 марта российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Ранения получили трое мирных жителей.
В Херсонской области автомобиль скорой помощи взорвался на взрывчаткеВсе новости »
04 марта 2025, 11:29В Херсонской области на мине взорвался 62-летний мужчина
04 марта 2025, 07:48Массированная атака "шахедов" на Одессу: спасатели показали последствия обстрелов
04 марта 2025, 02:00
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
На Днепропетровщине задержан мужчина, который ножом убил 24-летнего парня
04 марта 2025, 17:07Арест имущества на 100 млн грн: экс-главу Госэкоинспекции Карпатского округа будут судить за незаконное обогащение
04 марта 2025, 16:58В Черкасской области мужчина ударил несовершеннолетнюю ножом
04 марта 2025, 16:30Хочет принудить Украину к капитуляции: Трамп остановил доставку помощи, которую отправил еще Байден
04 марта 2025, 16:20В Минобороны рассказали, сколько украинцев готовы присоединиться к ВСУ
04 марта 2025, 16:15"Заставлял учиться": в Житомирской области мужчина регулярно насиловал 15-летнюю дочь сожительницы
04 марта 2025, 16:10"Веселые гонки" с FPV: украинские дронщики уничтожили российскую пехоту на Юге
04 марта 2025, 15:55В Херсоне россияне атаковали дроном автомобиль: ранены 3 гражданских
04 марта 2025, 15:35В Закарпатье военном не продали льготный билет: он ночевал на улице
04 марта 2025, 15:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »