На Херсонщині автомобіль швидкої допомоги підірвався на вибухівці
Учора вночі поблизу Нововоронцовки на вибухівці підірвалася "швидка"
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що транспортний засіб медиків наїхав на боєприпас, через що розтрощило колесо автівки.
Бригада "екстренки" та пацієнт не постраждали.
За даними ОВА, російські військові минулої доби з різних видів озброєння обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Поранено п'ятеро людей.
Пошкоджені дев'ять приватних будинків, пункт незламності, складське приміщення, гараж та автомобілі.
Нагадаємо, вранці 4 березня російські загарбники з безпілотника атакували Херсон, постраждав чоловік.
Українська ППО збила 65 з 99-ти ворожих БпЛАВсі новини »
04 березня 2025, 09:26Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено АЗС
04 березня 2025, 09:11На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік
04 березня 2025, 07:48
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Удар по дитячій лікарні у Сумах: медзаклад продовжує працювати
04 березня 2025, 12:25У ВР відреагували на призупинення військової допомоги від США
04 березня 2025, 12:07Наводили ворожі удари на Слов'янськ та Краматорськ: затримано двох агентів РФ
04 березня 2025, 11:51У Білому домі зробили гучну заяву про Зеленського
04 березня 2025, 11:04На Полтавщині затримали ексрегіонала, рецидивіста та хакера, які поширювали російську пропаганду
04 березня 2025, 10:45РФ завдала удару по енергооб'єкту на Одещині
04 березня 2025, 10:05Росіяни атакували безпілотником Херсон: поранено чоловіка
04 березня 2025, 09:41Українська ППО збила 65 з 99-ти ворожих БпЛА
04 березня 2025, 09:26Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено АЗС
04 березня 2025, 09:11
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі блоги »