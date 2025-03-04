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04 березня 2025, 11:29

На Херсонщині автомобіль швидкої допомоги підірвався на вибухівці

04 березня 2025, 11:29
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фото: Херсонська ОВА
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Учора вночі поблизу Нововоронцовки на вибухівці підірвалася "швидка"

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що транспортний засіб медиків наїхав на боєприпас, через що розтрощило колесо автівки.

Бригада "екстренки" та пацієнт не постраждали.

За даними ОВА, російські військові минулої доби з різних видів озброєння обстріляли 30 населених пунктів Херсонської області. Поранено п'ятеро людей.

Пошкоджені дев'ять приватних будинків, пункт незламності, складське приміщення, гараж та автомобілі.

Нагадаємо, вранці 4 березня російські загарбники з безпілотника атакували Херсон, постраждав чоловік.

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