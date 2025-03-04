РФ завдала авіаудару по Запоріжжю: загинув чоловік

фото: ДСНС Запоріжжя

Внаслідок авіаудару по селу Омельник на Запоріжжі загинув 49-річний чоловік

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС України.

Зазначається, що напередодні російські окупанти завдали авіаційних ударів по селу Омельник, що на Пологівщині. В результаті атаки був зруйнований житловий будинок, а на місці виникла пожежа.

Під завалами опинилися двоє людей: 49-річний чоловік і 46-річна жінка.

Постраждала змогла самостійно вибратися з-під уламків, і медики ДСНС надали їй необхідну допомогу, однак вона відмовилася від госпіталізації.

49-річного чоловіка врятувати не вдалося. Його тіло деблокували з-під завалів.

За даними Запорізької ОВА, за добу російські війська здійснили 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області.

Ворог здійснив 10 авіаційних ударів, атакував 382 безпілотники, а також провів 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, 111 артилерійських ударів накрили території Пʼятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня ворог атакував Суми дронами. Один із них влучив у дах дитячої лікарні, виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали.