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04 березня 2025, 12:25

Удар по дитячій лікарні у Сумах: медзаклад продовжує працювати

04 березня 2025, 12:25
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фото: Кордон.медіа
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Внаслідок удару російського безпілотника кабінети лікарів дитячої лікарні в Сумах не постраждали. Безпілотних залетів між останнім поверхом та дахом

Про це розповіла в коментарі місцевому виданню Кордон.медіа заступник директора з медичної частини Наталя Спічакова, передає RegioNews.

"Це сталося вночі, в поліклініці нікого не було, крім сторожа. Все попало не в кабінети до лікарів, а на сходи. Кабінети – без пошкоджень, тому лікарня працює", – повідомила Спічакова.

У медичному закладі після ворожої атаки вилетіли декілька вікон.

Після гасіння пожежі також підтоплені деякі кабінети, де проводять обстеження, зокрема ЕКГ та УЗД, зазначила старша медсестра.

Нагадаємо, в ніч на 4 березня ворог атакував Суми дронами. Один із них влучив у дах дитячої лікарні, виникла пожежа. На щастя, люди не постраждали.

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