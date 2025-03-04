В Херсоне россияне атаковали дроном автомобиль: ранены 3 гражданских

иллюстративное фото: Нацполиция

Сегодня утром российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Ранения получили трое мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, в результате сброса взрывчатки на машину пострадал 67-летний мужчина. Он получил взрывную травму, ранение рук и ноги.

Также в больницу обратился 38-летний мужчина, который получил взрывную травму и ранение предплечья.

У еще одного 38-летнего херсонца больницы диагностировали взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.

"Всего из-за сброса взрывчатки с вражеского БпЛА на транспортное средство пострадали три человека", — говорится в сообщении.

Медики оказывают помощь всем потерпевшим.

Напомним, утром 4 марта российские захватчики атаковали Херсон БпЛА, пострадал мужчина.