В Херсоне россияне атаковали дроном автомобиль: ранены 3 гражданских
Сегодня утром российские войска атаковали с дрона гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Ранения получили трое мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющимся данным, в результате сброса взрывчатки на машину пострадал 67-летний мужчина. Он получил взрывную травму, ранение рук и ноги.
Также в больницу обратился 38-летний мужчина, который получил взрывную травму и ранение предплечья.
У еще одного 38-летнего херсонца больницы диагностировали взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.
"Всего из-за сброса взрывчатки с вражеского БпЛА на транспортное средство пострадали три человека", — говорится в сообщении.
Медики оказывают помощь всем потерпевшим.
Напомним, утром 4 марта российские захватчики атаковали Херсон БпЛА, пострадал мужчина.