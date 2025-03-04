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04 марта 2025, 11:29

В Херсонской области автомобиль скорой помощи взорвался на взрывчатке

04 марта 2025, 11:29
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фото: Херсонская ОВА
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Вчера ночью вблизи Нововоронцовки на взрывчатке взорвалась "скорая"

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что транспортное средство медиков наехало на боеприпас, из-за чего повреждено колесо автомобиля.

Бригада "экстренки" и пациент не пострадали.

По данным ОВА, российские военные за минувшие сутки из разных видов вооружения обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области. Ранены пять человек.

Повреждены девять частных домов, пункт несокрушимости, складское помещение, гараж и автомобили.

Напомним, утром 4 марта российские захватчики из беспилотника атаковали Херсон, пострадал мужчина.

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