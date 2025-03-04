В Херсонской области автомобиль скорой помощи взорвался на взрывчатке
Вчера ночью вблизи Нововоронцовки на взрывчатке взорвалась "скорая"
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что транспортное средство медиков наехало на боеприпас, из-за чего повреждено колесо автомобиля.
Бригада "экстренки" и пациент не пострадали.
По данным ОВА, российские военные за минувшие сутки из разных видов вооружения обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области. Ранены пять человек.
Повреждены девять частных домов, пункт несокрушимости, складское помещение, гараж и автомобили.
Напомним, утром 4 марта российские захватчики из беспилотника атаковали Херсон, пострадал мужчина.
Украинская ПВО сбила 65 из 99 вражеских БпЛАВсе новости »
04 марта 2025, 09:26Ночная атака на Днепропетровщину: повреждена АЗС
04 марта 2025, 09:11В Херсонской области на мине взорвался 62-летний мужчина
04 марта 2025, 07:48
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Удар по детской больнице в Сумах: медучреждение продолжает работать
04 марта 2025, 12:25В Верховной Раде отреагировали на приостановку военной помощи от США
04 марта 2025, 12:07Наводили вражеские удары на Славянск и Краматорск: задержаны два агента РФ
04 марта 2025, 11:51В Белом доме сделали громкое заявление о Зеленском
04 марта 2025, 11:04В Полтавской области задержали эксрегионала, рецидивиста и хакера, которые распространяли российскую пропаганду
04 марта 2025, 10:45РФ нанесла удар по энергообъекту в Одесской области
04 марта 2025, 10:05Россияне атаковали беспилотником Херсон: ранен мужчина
04 марта 2025, 09:41Украинская ПВО сбила 65 из 99 вражеских БпЛА
04 марта 2025, 09:26Ночная атака на Днепропетровщину: повреждена АЗС
04 марта 2025, 09:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все блоги »