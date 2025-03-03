На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на цивільного: чоловік помер
У неділю вранці, 2 березня, російські загарбники вдарили дроном по селищу Козацьке Бериславського району. Загинув чоловік
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, окупанти атакували безпілотником одну з вулиць у Козацькому.
"Внаслідок скидання вибухівки загинув 63-річний чоловік", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.
Нагадаємо, 1 березня російські окупанти атакували безпілотником жительку селища Антонівка під Херсоном. Наступного дня 65-річна жінка померла у лікарні.
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