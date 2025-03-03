Удар по маршрутке в Херсоне: увеличилось количество погибших

фото: Нацполиция

Число погибших в результате атаки российского беспилотника на маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона 2 марта увеличилось до двух

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

Вчера, 2 марта, в реанимационном отделении скончалась еще одна пассажирка автобуса. Медики до последнего боролись за жизнь потерпевшей, но травмы оказались слишком тяжелыми.

"Вечером умерла 61-летняя женщина, которая пострадала в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутный автобус в Днепровском районе. Соболезнования родным и близким погибшей", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера россияне атаковали дроном маршрутное такси в Херсоне. Ранее сообщалось, что одна пассажирка погибла, еще 10 - ранены.