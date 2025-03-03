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03 марта 2025, 02:00

В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского: мужчина умер

03 марта 2025, 02:00
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В воскресенье утром, 2 марта, российские захватчики ударили дроном по поселку Казачье Бериславского района. Погиб мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, оккупанты атаковали беспилотником одну из улиц в Казацком.

"В результате сброса взрывчатки погиб 63-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.

Напомним, 1 марта российские оккупанты атаковали беспилотником жительницу поселка Антоновка под Херсоном. На следующий день 65-летняя женщина скончалась в больнице.

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