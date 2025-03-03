В Херсонской области оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского: мужчина умер
В воскресенье утром, 2 марта, российские захватчики ударили дроном по поселку Казачье Бериславского района. Погиб мужчина
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, оккупанты атаковали беспилотником одну из улиц в Казацком.
"В результате сброса взрывчатки погиб 63-летний мужчина", – говорится в сообщении.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека.
Напомним, 1 марта российские оккупанты атаковали беспилотником жительницу поселка Антоновка под Херсоном. На следующий день 65-летняя женщина скончалась в больнице.
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