В пригороде Херсона россияне атаковали дроном женщину: потерпевшая скончалась в больнице

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Вчера утром, 1 марта, российские оккупанты атаковали беспилотником жительницу поселка Антоновка под Херсоном. Сегодня 65-летняя женщина скончалась в больнице

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Медики до последнего боролись за ее жизнь, однако ранения оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 марта российские оккупанты атаковали почти 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов РФ 10 мирных жителей получили ранения, среди них — ребенок.