В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 7 гражданских
Вчера российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов РФ семеро мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили 24 частных дома. Также оккупанты изуродовали газопровод, автозаправочную станцию, сельхозпредприятие и частные автомобили.
По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной один ударный дрон типа "Shahed-131/136".
Напомним, вчера вечером, 27 февраля, россияне атаковали Запорожье ударными БпЛА типа "Shahed 136". В результате обстрелов в городе повреждены частные дома и многоэтажки. Люди остались без жилья. Пострадала женщина.