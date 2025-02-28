На Сумщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка впала на дах багатоповерхівки
У Шосткинському районі Сумської області співробітники ДСНС виявили на даху пʼятиповерхівки бойову частину "шахеда"
Про це передає RegioNews із посиланням на рятувальників Сумщини.
Пізно ввечері 26 лютого росіянр вкотре завдали удару по житловому сектору одного з населених пунктів Шосткинського району. Співробітники ДСНС обстежили територію та виявили поряд з житловою пʼятиповерхівкою уламки ворожого безпілотника, а на покрівлі будинку знайшли його бойову частину.
Рятувальники евакуювали 32 мешканців багатоповерхівки, серед яких – четверо дітей.
Згодом піротехніки ДСНС вилучили вибухівку для подальшого знешкодження.
Нагадаємо, раніше на Київщині в лісі знайшли російську авіабомбу ОДАБ-500 "Геракл", яка залишилася ще з часів перебування російських військ в регіоні.