В Укренерго пояснили, чому застосували аварійні відключення електроенергії
Сьогодні зранку в окремих регіонах України були застосовані аварійні відключення електроенергії
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго", передає RegioNews.
"Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти", – йдеться у повідомленні.
Наразі відомо про відключення на Дніпропетровщині, Донеччині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині.
Першочергово енергетики відключають промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській та Полтавській областях ввели аварійні й екстрені відключення світла.
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