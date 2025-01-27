Штраф ексголові Броварської РДА Майбоженку за пʼяну ДТП: прокуратура оскаржить вирок суду

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Київська обласна прокуратура оскаржить в апеляції вирок Броварського міськрайонного суду, який затвердив угоду про примирення між ексголовою Броварської РДА Володимиром Майбоженком та потерпілими. Чотирьох людей пʼяний Майбоженко збив на пішохідному переході в Броварах минулого року

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної прокуратури, передає RegioNews.

"Київська обласна прокуратура не погоджується з рішенням Броварського міськрайонного суду та наполягатиме на скасуванні вироку у справі щодо екс-голови Броварської РДА, який у квітні 2024 року перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, в тому числі малолітню дитину, у м. Бровари Київської області", — йдеться у повідомленні.

Захисник Майбоженка в ході судового розгляду подав угоду про примирення між обвинуваченим та потерпілими. Відповідно до цієї "угоди" сторони обумовили покарання — штраф у розмірі 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки.

Прокурор подав письмове заперечення щодо неможливості укладення угоди про примирення у провадженнях вказаної категорії, адже виникає невідповідність положень угоди інтересам суспільства та вимогам КК України.

Також зазначається, що суд відмовив прокурору дослідити в ході судового розгляду матеріали провадження, які свідчать про відсутність пом’якшуючої обставини у вигляді активного сприяння в розкритті кримінального правопорушення з боку обвинуваченого.

"Процесуальним керівником у зв’язку з наявністю обставин, які викликають сумнів у неупередженості суду, подано заяву про відвід головуючої, у задоволенні якої відмовлено. Вказаний вирок буде оскаржено в установленому законом порядку до суду апеляційної інстанції", — наголосили в прокуратурі Київщини.

Нагадаємо, вирок — штраф у розмірі 34 000 гривень, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк три роки — за п'яну аварію з потерпілими Майбоженку ухвалила суддя Броварського суду Тетяна Василенко.