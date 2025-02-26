21:10  25 лютого
Елітний відпочинок під час війни: де переховуються українські олігархи, депутати та чиновники
07:28  26 лютого
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
20:17  25 лютого
У Києві дитина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса мікроавтобуса: відео моменту ДТП
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2025, 07:42

Росіяни б'ють по Сумах новими ударними дронами: що відомо

26 лютого 2025, 07:42
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти почали використовувати новий тип безпілотників для ударів по Сумах

Про це повідомляє Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, лише за останній тиждень місто Суми п'ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою. Внаслідок ударів загинула людина, ще троє отримали поранення. Вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Як виглядає цей дрон :

  • сірого кольору, схожий на літачок;
  • два крила розташовані "етажеркою";
  • електродвигун позаду, штовхаючий гвинт;
  • малий розмір, малопомітний, тихий у русі;
  • має бойову частину вагою близько 3 кг.

У поліції закликають жителів міста, не ігноруватии сповіщення про повітряну тривогу та перебувати в укритті. Хоча ці дрони майже безшумні, їх все ж можна побачити.

Нагадаємо, російські війська протягом вівторка, 25 лютого, 79 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні території й населені пункти Сумської області – загалом пролунали 148 вибухів.

Раніше ми повідомляли, що російські війська у четвер, 24 лютого, обстрілювали 13 громад Сумської області. Внаслідок обстрілів дві людини загинуло і шість поранені.

Суми новий тип безпілотників поліція атака РФ вибухівка
На Луганщині Сили оборони знищили російський ЗРК "Стріла"
26 лютого 2025, 06:45
Українські дронарі показали, як знищують окупантів на Луганщині
26 лютого 2025, 05:05
У 2025 році ЗСУ знищили понад 500 російських танків і 1125 ББМ, — Сирський
26 лютого 2025, 00:40
Всі новини »
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
На Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще 8 - дістали поранення
26 лютого 2025, 09:19
Верховну Раду закликають допрацювати законопроєкт щодо посилення захисту бізнесу
26 лютого 2025, 09:13
У Івано-Франківську викрили агентів РФ, причетних до підпалів та диверсій
26 лютого 2025, 08:52
Удар дрона по будинку під Києвом: у згорілій будівлі виявили тіло людини
26 лютого 2025, 08:38
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
26 лютого 2025, 08:34
За минулу добу ворог атакував Запорізьку область 499 разів: є поранений
26 лютого 2025, 07:56
У мережі показали момент влучання "Шахеда" у будинок під Києвом
26 лютого 2025, 07:28
ЗСУ отримали на озброєння бойові дрони "Відьмак"
26 лютого 2025, 07:15
Росіяни атакували дронами Харків: влучання у багатоповерхівку, є постраждалі
26 лютого 2025, 07:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі публікації »
Денис Прокопенко
Віктор Шлінчак
Тетяна Даниленко
Всі блоги »