Росіяни б'ють по Сумах новими ударними дронами: що відомо

фото: Національна поліція

Про це повідомляє Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, лише за останній тиждень місто Суми п'ять разів зазнало атак цих дронів, споряджених вибухівкою. Внаслідок ударів загинула людина, ще троє отримали поранення. Вибухи пошкодили автомобілі та житлові будинки.

Як виглядає цей дрон :

сірого кольору, схожий на літачок;

два крила розташовані "етажеркою";

електродвигун позаду, штовхаючий гвинт;

малий розмір, малопомітний, тихий у русі;

має бойову частину вагою близько 3 кг.

У поліції закликають жителів міста, не ігноруватии сповіщення про повітряну тривогу та перебувати в укритті. Хоча ці дрони майже безшумні, їх все ж можна побачити.

Нагадаємо, російські війська протягом вівторка, 25 лютого, 79 разів обстріляли з різних видів зброї прикордонні території й населені пункти Сумської області – загалом пролунали 148 вибухів.

Раніше ми повідомляли, що російські війська у четвер, 24 лютого, обстрілювали 13 громад Сумської області. Внаслідок обстрілів дві людини загинуло і шість поранені.