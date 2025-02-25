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25 февраля 2025, 07:58

Россияне обстреляли Антоновку в Херсонской области: пострадал мужчина

25 февраля 2025, 07:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Российские оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, есть пострадавший

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

"После полуночи российские оккупанты обстреляли Антоновку. Пострадал 56-летний мужчина", - отметил он.

По словам Мрочко, пострадавший получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, обломочные ранения.

В момент вражеского удара потерпевший был в помещении. Мужчина под наблюдением медиков.

Напомним, российские захватчики вечером 24 февраля обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате обстрелов пострадали три человека.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание двух БПЛА по гражданской инфраструктуре в Сумах. В Киевской области российские дроны повредили дома.

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