Россияне обстреляли Антоновку в Херсонской области: пострадал мужчина
Российские оккупанты обстреляли Антоновку на Херсонщине, есть пострадавший
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
"После полуночи российские оккупанты обстреляли Антоновку. Пострадал 56-летний мужчина", - отметил он.
По словам Мрочко, пострадавший получил взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию, обломочные ранения.
В момент вражеского удара потерпевший был в помещении. Мужчина под наблюдением медиков.
Напомним, российские захватчики вечером 24 февраля обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате обстрелов пострадали три человека.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 25 февраля россияне атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание двух БПЛА по гражданской инфраструктуре в Сумах. В Киевской области российские дроны повредили дома.