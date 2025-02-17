Російський артснаряд зруйнував будинок у центрі Херсона: постраждала жінка

фото: Херсонська МВА

Вчора ввечері російські окупанти накрили з артилерії житлові квартали в Центральному районі Херсона. Через обстріли зруйновані та пошкоджені будинки, поранена місцева мешканка

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів в один із будинків влучив снаряд. Оселя зруйнована, її 74-річна власниця отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Потерпілу ушпиталили до лікарні.

Також через атаку пошкоджені ще кілька приватних будинків херсонців.

"На фото – середмістя Херсона після чергової атаки рашистів", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли поранені двоє цивільних.