Російський артснаряд зруйнував будинок у центрі Херсона: постраждала жінка
Вчора ввечері російські окупанти накрили з артилерії житлові квартали в Центральному районі Херсона. Через обстріли зруйновані та пошкоджені будинки, поранена місцева мешканка
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілів в один із будинків влучив снаряд. Оселя зруйнована, її 74-річна власниця отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Потерпілу ушпиталили до лікарні.
Також через атаку пошкоджені ще кілька приватних будинків херсонців.
"На фото – середмістя Херсона після чергової атаки рашистів", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.
Нагадаємо, на Херсонщині через російські обстріли поранені двоє цивільних.