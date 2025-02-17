Российский артснаряд разрушил дом в центре Херсона: пострадала женщина

фото: Херсонская ГВА

Вчера вечером российские оккупанты накрыли из артиллерии жилые кварталы в Центральном районе Херсона. Из-за обстрелов разрушены и повреждены дома, ранена местная жительница

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

В результате обстрелов в один из домов попал снаряд. Он разрушен, его 74-летняя владелица получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Также из-за атаки повреждены еще несколько частных домов херсонцев.

"На фото – центр Херсона после очередной атаки рашистов", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Напомним, в Херсонской области из-за российских обстрелов ранены двое гражданских.