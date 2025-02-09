Через російські обстріли постраждали 5 жителів Херсонщини, серед них — дитина

ілюстративне фото: Нацполіція

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Михайлівка, Тягинка, Новорайськ, Берислав, Червоний Маяк, Понятівка, Новоберислав, Дудчани, Милове, Шляхове, Благовіщенське, Микільське, Станіслав, Велетенське, Придніпровське, Садове, Антонівка, Білозерка, Зеленівка, Гаврилівка, Веселе, Золота Балка, Іванівка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Львове, Миколаївка, Молодіжне, Монастирське, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Токарівка, Федорівка та Чорнобаївка.

"Через російську агресію 5 людей дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Вчора окупанти били по соціальній, промисловій інфраструктурі, житлових кварталах. Війська РФ пошкодили п'ять багатоповерхівок та 24 приватні будинки. Також загарбники понівечили складське приміщення, господарчу споруду, гараж і приватний автомобіль.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною один "Shahed-131/136".

Нагадаємо, в Херсоні росіяни вбили працівника підприємства критичної інфраструктури. Чоловіку було 37 років. Він працював у газовій службі.