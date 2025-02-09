Росіяни скинули понад 20 КАБів на Запорізьку область: постраждала сім'я з дітьми

фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби, 8 лютого, російські окупаційні війська завдали 342 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура. Поранення дістали дорослі та діти

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, за добу окупанти зруйнували щонайменше 20 житлових будинків, квартир, автівок та об'єктів інфраструктури.

Через обстріли Гуляйполя авіабомбами постраждала сім'я – батьки та двоє дітей.

"російські КАБи зруйнували будинок, де проживала родина. Батько та мати отримали уламкові поранення та травми голови, діти – контузії", – йдеться у повідомленні.

Іван Федоров додав, що вчора війська РФ здійснили:

23 авіаційні удари по Марʼївці, Степногірську, Гуляйполю та Малим Щербакам;

163 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку;

п'ять обстрілів із РСЗВ накрили Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки та Новодарівку;

151 артудар завдали окупанти по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Омельника, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Нагадаємо, днями в Запоріжжі Сили оборони знищили російську керовану авіаційну бомбу (КАБ). Такий тип засобу авіаційного ураження військові збили не вперше.