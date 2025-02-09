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09 февраля 2025, 10:00

Из-за российских обстрелов пострадали 5 жителей Херсонщины, среди них - ребенок

09 февраля 2025, 10:00
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 8 февраля, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пятеро мирных жителей области получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.

Вчера оккупанты били по социальной, промышленной инфраструктуре, жилым кварталам. Войска РФ повредили пять многоэтажек и 24 частных дома. Также захватчики изуродовали складское помещение, хозяйственное сооружение, гараж и частный автомобиль.

По данным ОВА, во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны уничтожили над Херсонщиной один "Shahed-131/136".

Напомним, в Херсоне россияне убили работника предприятия критической инфраструктуры. Мужчине было 37 лет. Он работал в газовой службе.

РФ Херсонская ОГА обстрелы оккупанты жертва Херсонская область пострадавшие Прокудин Александр Сергеевич
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