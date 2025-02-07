У Херсоні росіяни атакували зупинку, поранено одну людину

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У Херсоні російські військові атакували з дрона зупинку громадського транспорту

Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська ОВА.

"У Дніпровському районі Херсона окупанти атакували з БпЛА чоловіка, який перебував на зупинці", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок удару 55-річний херсонець зазнав вибухової травми та уламкових поранень спини. Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. В якому він стані, поки що невідомо.

Раніше окупанти обстріляли у місто Берислав на Херсонщині. Внаслідок обстрілу поранення отримав 19-річний хлопець.

Нагадаємо, в Херсоні росіяни вбили працівника підприємства критичної інфраструктури. Чоловіку було 37 років. Він працював у газовій службі.