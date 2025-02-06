У Генштабі порахували втрати росіян: дані на 6 лютого
За добу з 5 на 6 лютого російські війська втратили на фронті 1240 солдатів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Також українські воїни знищили 18 танків, 46 артсистем та 83 безпілотники
Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу - близько 845 310 (+1240) осіб ліквідовано;
- танків - 9965 (+18) од.;
- бойових броньованих машин - 20 737 (+16) од.;
- артилерійських систем - 22 753 (+46) од.;
- РСЗВ - 1271 (+2) од.;
- засоби ППО - 1055 (+2) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 24 185 (+83) од.;
- крилатих ракет - 3054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 36 211 (+133) од.;
- спеціальної техніки - 3737 (+2) од.
Нагадаємо, Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ сучасні безпілотні авіаційні комплекси "ZEUS" і "HADES" українського виробництва.
Також нещодавно на озброєння ЗСУ надійшов безпілотний авіакомплекс "Poseidon".
На Сумщині окупанти "полюють" дронами за людьми та авто екстрених служб, – ОВАВсі новини »
06 лютого 2025, 05:24На Чернігівщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала
06 лютого 2025, 04:19Повітряні сили показали кадри збиття російських "шахедів" на Сході
06 лютого 2025, 03:33
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Дніпропетровщині спалили військовий автомобіль
06 лютого 2025, 08:48На Дніпропетровщині ППО збила 8 безпілотників
06 лютого 2025, 08:37Понад 10 тисяч родин отримають новий дім: Кабмін виділив на компенсацію ВПО 15 млрд грн
06 лютого 2025, 07:55Російська армія атакувала ринок у Харкові: оприлюднено наслідки
06 лютого 2025, 07:54Верещук закликала цивільне населення готуватися до спротиву окупантам
06 лютого 2025, 07:50У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 200 дітей
06 лютого 2025, 07:25Армія РФ обстріляла 10 громад Сумщини: є пошкодження
06 лютого 2025, 07:19Експравоохоронця з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з ворогом
06 лютого 2025, 07:11На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES": що вони вміють
06 лютого 2025, 07:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »