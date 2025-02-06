В Херсонской области российские оккупанты убили одного человека и еще 18 ранили
В Херсонской области 5 февраля в результате российских ударов погиб человек, 18 гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews .
По его словам, российские военные избивали по социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области. В результате повреждено многоэтажку и 18 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственное сооружение, гаражи и частные автомобили.
Как известно, 5 февраля оккупационные войска РФ атаковали дроном пригород Херсона — Антоновку. В результате вражеского удара погиб мужчина.
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук считает, что нужно строить систему национального сопротивления для подготовки населения к сопротивлению захватчикам.