Росіяни накрили Херсонщину з артилерії, авіації та БпЛА: є жертва та 7 постраждалих
Сьогодні, 4 лютого, окупаційні війська РФ атакували Херсонщину із застосуванням авіації, артилерії та дронів. Через ворожі обстріли загинув мирний житель, ще семеро цивільних дістали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
"Вдень окупанти з артилерії гатили по селищу Милове, внаслідок чого загинув 71-річний чоловік", — йдеться в повідомленні.
Протягом доби:
- у Станіславі через атаку ворожого дрона до лікарні госпіталізували 71-річну жінку;
- у Микільському за аналогічних обставин постраждав 73-річний чоловік;
- у Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу 28-річна жінка та 37-річний чоловік зазнали гострої нейросенсорної втрати слуху, акуборатравму отримала 85-річна жінка.
- у Дніпровському районі міста через атаку дрона поранення дістала 52-річна жінка. Також допомогу на місці надали 37-річному чоловіку.
За фактами вчинення воєнних злочинів триває досудове розслідування.
Нагадаємо, минулої доби, 3 лютого, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще 9 поранені.
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