В Херсонской области в результате атаки дрона пострадали три человека
В пригороде Херсона в результате анатки вражеского беспилотника пострадали три человека - женщина и двое мужчин
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Херсонской ОВА.
"В Антоновке из-за атаки российского БПЛА пострадали три человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате сброса взрывчатки с дрона 48-летняя женщина и мужчины, 46 и 53 года, получили взрывные травмы и обломочные ранения. Состояние двух пострадавших медики оценивают как средней тяжести, одного тяжелое. В настоящее время пострадавшие находятся в медучреждении.
Как сообщалось, из-за падения обломков дрона в Кировоградской области повреждены частные дома. К счастью, обошлось без погибших и травмированных.
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