Через падіння уламків дрона на Кіровоградщині пошкоджені приватні будинки

фото: Кіровоградська ОДА

У Кропивницькому районі Кіровоградської області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника пошкоджені чотири житлові будинки

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Він уточнив, що уламками безпілотника пошкоджено 4 житлові будинки, 4 господарчі споруди, авто та паркани.

В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати.

На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Харків. Було зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах. Постраждала одна людина.

Раніше ми повідомли, що протягом минулої доби, 4 лютого, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще восьмеро мирних мешканців регіону дістали поранення.