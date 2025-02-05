07:10  05 лютого
Замах на життя військового має каратися довічним ув’язненням, — Садовий
03:00  05 лютого
Житель Сумщини побив, затягнув на кладовище та зґвалтував 14-річну дівчинку
07:45  05 лютого
Евакуює, підвозить БК і стріляє: ЗСУ отримали на озброєння робота "Гімлі"
UA | RU
UA | RU
05 лютого 2025, 09:19

Через падіння уламків дрона на Кіровоградщині пошкоджені приватні будинки

05 лютого 2025, 09:19
Читайте также на русском языке
фото: Кіровоградська ОДА
Читайте также
на русском языке

У Кропивницькому районі Кіровоградської області внаслідок падіння уламків збитого російського безпілотника пошкоджені чотири житлові будинки

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович, передає RegioNews.

Він уточнив, що уламками безпілотника пошкоджено 4 житлові будинки, 4 господарчі споруди, авто та паркани.

В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вдалось оперативно ліквідувати.

На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Харків. Було зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах. Постраждала одна людина.

Раніше ми повідомли, що протягом минулої доби, 4 лютого, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинув цивільний, ще восьмеро мирних мешканців регіону дістали поранення.

РФ війна Кіровоградська область безпілотники приватні будинки
Нічний обстріл Харкова: постраждала одна людина
05 лютого 2025, 08:08
Обстріли Херсонщини: росіяни вбили цивільного, 8 людей поранені
05 лютого 2025, 07:58
На Сумщині зенітники знищили 14 російських "шахедів"
05 лютого 2025, 07:31
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Знищені склади, озброєння та окупанти: робота бійців-прикордонників на Харківщині
05 лютого 2025, 09:43
Карта бойових дій в Україні: за добу 85 зіткнень
05 лютого 2025, 09:38
Трагедія в Одесі: з вікна 16-поверхівки випала жінка з 5-річною дитиною
05 лютого 2025, 09:34
Під Полтавою легковик врізався у відбійник: постраждали 3 людей, серед них — дитина
05 лютого 2025, 09:05
ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів і знищили більше 50 артсистем росіян
05 лютого 2025, 08:55
На Чернігівщині виявили масштабні схрони зброї та боєприпасів
05 лютого 2025, 08:50
На Полтавщині попрощалися з військовим ТЦК, якого застрелили на заправці
05 лютого 2025, 08:35
Затримали під час передачі: підприємець "погорів" на хабарі працівникові Хмельницького ТЦК
05 лютого 2025, 08:15
Нічний обстріл Харкова: постраждала одна людина
05 лютого 2025, 08:08
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »