Окупанти атакували безпілотником Херсон: є поранений
У понеділок, 3 лютого, близько 11:00 росіяни атакували Корабельний район Херсона, скинувши з дрона вибухівку
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
Внаслідок атаки вибухову травму та уламкові поранення обох ніг і лівої руки отримав 40-річний чоловік.
Медики оцінюють стан постраждалого як середньої тяжкості.
Нагадаємо, вранці 3 лютого росіяни поцілили дроном по селищу Антонівка Херсонського району. Постраждала мирна жителька.
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