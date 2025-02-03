У херсонській лікарні помер поранений росіянами комунальник

фото з відкритих джерел

Сьогодні вранці у лікарні помер працівник комунального підприємства "Міське дорожнє управління", який 30 січня потрапив під ворожий обстріл на робочому місці

Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначається, 62-річний Володимир Васильків виконував свою роботу, коли російські окупанти атакували Корабельний район.Чоловік отримав тяжкі поранення. Лікарі зробили все можливе. Але, на жаль, травми були смертельними.

Як розповіли в МВА, за останні кілька діб місто втратило одразу двох працівників комунальних підприємств Херсона, також є поранений.

Наприкінці минулого тижня російські терористи скинули з дрона вибухівку на батька і сина Скориків, працівників КП "Херсонміськсвітло", які повертались з роботи додому. 22-річний Андрій Андрійович загинув на місці. Старшого Андрія Скорика ушпиталено у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вранці 3 лютого росіяни поцілили дроном по селищу Антонівка Херсонського району. Постраждала мирна жителька.

Також ми повідомляли, що днями ворог атакував у Херсоні машину медиків за допомогою дрона, обійшлося без жертв.