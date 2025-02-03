10:59  03 лютого
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
07:05  03 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли FPV-дрони "Громило"
12:43  02 лютого
У колонії на Полтавщині катували та вбивали увʼязнених
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2025, 14:24

У херсонській лікарні помер поранений росіянами комунальник

03 лютого 2025, 14:24
Читайте также на русском языке
фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні вранці у лікарні помер працівник комунального підприємства "Міське дорожнє управління", який 30 січня потрапив під ворожий обстріл на робочому місці

Про це повідомляє Херсонська МВА, передає RegioNews.

Зазначається, 62-річний Володимир Васильків виконував свою роботу, коли російські окупанти атакували Корабельний район.Чоловік отримав тяжкі поранення. Лікарі зробили все можливе. Але, на жаль, травми були смертельними.

Як розповіли в МВА, за останні кілька діб місто втратило одразу двох працівників комунальних підприємств Херсона, також є поранений.

Наприкінці минулого тижня російські терористи скинули з дрона вибухівку на батька і сина Скориків, працівників КП "Херсонміськсвітло", які повертались з роботи додому. 22-річний Андрій Андрійович загинув на місці. Старшого Андрія Скорика ушпиталено у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, вранці 3 лютого росіяни поцілили дроном по селищу Антонівка Херсонського району. Постраждала мирна жителька.

Також ми повідомляли, що днями ворог атакував у Херсоні машину медиків за допомогою дрона, обійшлося без жертв.

РФ війна Херсон комунальні підприємства комунальники чоловік загиблий
Окупанти атакували безпілотником Херсон: є поранений
03 лютого 2025, 13:36
У передмісті Херсона росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку
03 лютого 2025, 11:15
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
На Тернопільщині в річці виявили тіло чоловіка
03 лютого 2025, 16:14
На Дніпропетровщині двоє депутатів та кримінальний авторитет вимагали $60 тисяч у ексзаступника мера
03 лютого 2025, 16:11
Оновлення даних в ТЦК та видача фіктивної меддокументації: ще 11 фігурантів отримали підозри
03 лютого 2025, 15:40
У Рівному намагались підірвати відділення поліції
03 лютого 2025, 15:40
Харків'янин пограбував пенсіонера, який знепритомнів через контузію
03 лютого 2025, 15:37
Україна повна сил, попри усі удари
03 лютого 2025, 15:30
У Києві судитимуть експосадовця через озеро на Подолі
03 лютого 2025, 15:27
У Тернополі ветерани можуть отримати гроші на розвиток бізнесу: що для цього потрібно
03 лютого 2025, 15:23
У Києві затримали наркодилерів у військовій формі
03 лютого 2025, 15:10
Намагалися продати "трофейну зброю": затримані 15 ділків, серед них – демобілізований військовий
03 лютого 2025, 15:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »