Россияне обстреляли село в Херсонском районе: погиб мужчина
В понедельник вечером, 3 февраля, российские кафиры ударили по селу Надеждовка Херсонского района. В результате атаки погиб мирный житель
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По имеющимся данным, российские террористы убили 57-летнего местного жителя.
"Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.
Напомним, утром 3 февраля в больнице в Херсоне скончался работник коммунального предприятия "Городское дорожное управление", 30 января попавший под вражеский обстрел на рабочем месте.
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