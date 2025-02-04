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04 февраля 2025, 01:20

Россияне обстреляли село в Херсонском районе: погиб мужчина

04 февраля 2025, 01:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник вечером, 3 февраля, российские кафиры ударили по селу Надеждовка Херсонского района. В результате атаки погиб мирный житель

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, российские террористы убили 57-летнего местного жителя.

"Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 3 февраля в больнице в Херсоне скончался работник коммунального предприятия "Городское дорожное управление", 30 января попавший под вражеский обстрел на рабочем месте.

война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты жертва Херсонская область погибший Прокудин Александр Сергеевич
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