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19 січня 2025, 10:33

Російська армія вбила 3 мешканців Херсонщини, 6 людей постраждали

19 січня 2025, 10:33
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фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби, 18 січня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, ще шестеро мирних мешканців дістали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Микільське, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Янтарне, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Іванівка, Новотягинка, Понятівка, Берислав, Зміївка, Шляхове, Монастирське, Новорайськ, Червоний Маяк, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Миколаївка, Осокорівка, Тягинка, Бургунка та Веселе.

"Через російську агресію 3 людини загинули, ще 6 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Загарбники били по соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Окупанти пошкодили 17 приватних будинків. Також росіяни понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ранкового ракетного удару по Запоріжжю 18 січня зросла до 12. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 63-річного чоловіка, ще одна людина вважається зниклою безвісти.

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