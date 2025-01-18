фото: поліція

Під час атаки по Запоріжжю вранці 18 січня російська армія пошкодила Свято-Андріївський кафедральний собор УПЦ МП

Про це передає RegioNews із посиланням на 061.ua.

На момент атаки у будівлі був лише охоронець. Він не постраждав.

"Зранку був ракетний удар по промисловому підприємству міста та, вочевидь, що вибуховою хвилею пошкоджено і собор. Пошкоджено зовнішньо і внутрішньо. Стеля обвалилась, ікони, росписи пошкоджено", – розповів клірик собору Ярослав Попов.

В соборі розбирають наслідки атаки росіян. Щодо відновлення установи, то наразі невідомо чи будуть проводитись роботи та за який кошт.

Нагадаємо, о шостій ранку 18 січня росіяни завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Поцілили по промисловому обʼєкту. Внаслідок обстрілу 10 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.