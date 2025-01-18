Удар по Києву: інформація про четвертого загиблого не підтвердилась
Інформація про четверту жертву внаслідок атаки росіян на Київ, на щастя, не підтвердилася
Про це передає RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Станом на 12:00 внаслідок ворожої атаки на Київ загинули три людини – охоронець закладу харчування та чоловік і жінка, які перебували в мікроавтобусі.
Нагадаємо, зранку 18 січня російські військові атакували Київ балістикою. Крім загиблих є поранені.
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