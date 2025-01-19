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19 января 2025, 10:33

Российская армия убила 3 жителей Херсонщины, 6 человек пострадали

19 января 2025, 10:33
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фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 18 января, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, еще шестеро мирных жителей получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Никольское, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Янтарное, Кизомис, Разлив, Томина Балка, Станислав, Широкая Балка, Александровка, Софиевка, Ивановка, Новотягинка, Понятовка, Берислав, Змиевка, Шляховое, Монастырское, Новорайск, Красный Маяк, Ольговка, Новоалександровка, Львово, Николаевка, Осокоровка, Тягинка, Бургунка и Веселое.

"Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 6 — получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили 17 частных домов. Также россияне изуродовали хозяйственное сооружение и частные автомобили.

Напомним, количество пострадавших в результате утреннего ракетного удара по Запорожье 18 января возросло до 12. Из-под завалов спасатели деблокировали тело 63-летнего мужчины, еще один человек считается пропавшим без вести.

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