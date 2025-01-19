РФ вдарила "Іскандером" по громаді на Харківщині: є руйнування, постраждала жінка
У суботу ввечері, 18 січня, росіяни завдали ракетний удар по Височанській громаді Харківщини. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, постраждала жінка
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, окупанти завдали удар близько 18:00.
"Внаслідок ракетної атаки по Височанській громаді жінка зазнала гострої реакції на стрес. Оглядом місця події встановлено, що війська рф вдарили по Височанській громаді ракетою типу "Іскандер-М", — йдеться в повідомленні.
Також близько 12:00 ворог атакував ударним безпілотником типу "Молния" село Курилівка Купʼянського району. Внаслідок вибуху зазнав пошкоджень житловий будинок.
Крім того, вранці російські військові здійснили обстріл села Івашки Богодухівського району. Внаслідок атаки пошкоджене приватне домоволодіння, авто та гараж.
За фактом вчинення воєнних злочинів правоохоронці проводять досудові розслідування.
Нагадаємо, вранці 18 січня росіяни завдали два ракетні удари по одному з районів Запоріжжя. Окупанти поцілили по промисловому обʼєкту.
Постраждали 12 осіб. З-під завалів рятувальники деблокували тіло 63-річного чоловіка, ще одна людина вважається зниклою безвісти.