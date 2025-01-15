Окупанти атакували БпЛА житловий район Херсона: постраждали 4 містян

ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

Загарбники атакували місто близько 12:45.

"Через скидання вибухівки з дрона 63-річний чоловік дістав вибухову травму, уламкові поранення голови, грудної клітини та руки", – йдеться в повідомленні.

Також у ще одного 71-річного херсонця лікарі діагностували вибухову травму, контузію, уламкові поранення грудної клітини, плеча та ноги.

Крім того, "швидка” ушпиталила до лікарні двох жінок.

"У місцевих жительок, 50 та 65 років, діагностували вибухові травми, контузії та множинні уламкові поранення", – додали в ОВА.

Наразі медики надають допомогу всім потерпілим.

Нагадаємо, росіяни вбили обстрілом медсестру амбулаторії в селищі Антонівка, що в передмісті Херсона.