Захисники Півдня показали, як наздогнали та уразили катер з росіянами

фото: ДПСУ

На Півдні аеророзвідка прикордонників виявила моторний човен разом з екіпажем російських окупантів, які переміщувалися по руслу річки

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"В результаті ураження один окупант від ударної хвилі вилетів за борт, катер втратив управління, троє намагалися вибратися на берег. Прикордонники працюють над тим, щоб вони вже нікуди не дісталися", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські бійці показали, як викурюють окупантів із підвалів Вовчанська на Харківщині.