Росіяни вбили обстрілом медсестру амбулаторії на Херсонщині
У селищі Антонівка в передмісті Херсона внаслідок російського обстрілу загинула медсестра місцевої амбулаторії
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"Росіяни обірвали життя медпрацівниці на Херсонщині", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, через російський обстріл Антонівки загинула 56-річна медсестра місцевої амбулаторії.
Нагадаємо, вночі 14 січня російські війська обстріляли селище Антонівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки 65-річна жінка, яка перебувала вдома, дістала вибухову травму та множинні уламкові поранення ніг.
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