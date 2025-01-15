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15 січня 2025, 12:40

Росіяни вдарили з авіації по багатоповерхівці у Краматорську: поранені 8 цивільних, із них — 2 дітей

15 січня 2025, 12:40
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фото: Донецька обласна прокуратура
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Російські війська сьогодні вранці, 15 січня, обстріляли житловий сектор Краматорська на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали восьмеро цивільних, серед яких є діти

Про це інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури, передає RegioNews.

За попередніми даними, росіяни завдали авіаудар по Краматорську о 09:33. Попередньо, для обстрілу ворог використав "УМПБ Д-30 СН". Мішенню для ворожої атаки став мікрорайон зі щільною житловою забудовою.

"В результаті влучання засобу ураження по багатоповерховому будинку тілесні ушкодження отримали щонайменше восьмеро містян. Зокрема, травмовано шістьох жінок віком від 62 до 73 років. Крім того, поранено 6-річну дівчинку та 16-річного школяра", — йдеться в повідомленні.

Наразі постраждалим надають медичну допомогу. Остаточна кількість потерпілих встановлюється.

За фактом порушення законів та звичаїв війни триває досудове розслідування. Правоохоронці документують воєнні злочини, вчинені військовими РФ.

Нагадаємо, росіяни вбили обстрілом медсестру амбулаторії в селищі Антонівка, що в передмісті Херсона.

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