Оккупанты атаковали БпЛА жилой район Херсона: пострадали 4 горожан

иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В среду утром, 15 января, оккупационные войска РФ атаковали БПЛА Днепровский район Херсона. В результате вражеских ударов ранены по меньшей мере четверо гражданских

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Захватчики атаковали город около 12:45.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона 63-летний мужчина получил взрывную травму, обломочные ранения головы, грудной клетки и руки", – говорится в сообщении.

Также у еще одного 71-летнего херсонца врачи диагностировали взрывную травму, контузию, обломочные ранения грудной клетки, плеча и ноги.

Кроме того, "скорая" госпитализировала в больницу двух женщин.

"У местных жительниц, 50 и 65 лет, диагностировали взрывные травмы, контузии и множественные обломочные ранения", – добавили в ОВА.

Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

Напомним, россияне убили обстрелом медсестру амбулатории в поселке Антоновка в пригороде Херсона.