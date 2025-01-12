Після обстрілу частина Херсона залишилася без електропостачання

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Частина Херсона залишилася без світла та тепла після чергового обстрілу з боку російських військових. Внаслідок російського удару пошкоджено електромережі

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Електромережу внаслідок обстрілу було пошкоджено у Дніпровського району міста. Загалом у цій частині Херсона знеструмлено близько 22 900 споживачів електроенергії.

Через відключення світла у місті тимчасово обмежили рух електротранспорту. Тролейбуси не курсуватись по вулиці Кулика.

Пошкоджено також зазнали теплові мережі у Дніпровському районі Херсона. Без опалення залишилися 20 багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російської дронової атаки 12 січня у Херсоні постраждали двоє людей.