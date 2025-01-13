В Херсонской области в результате обстрелов ранены десять человек

фото иллюстративное: Херсонская ОВА

В Херсонской области в результате российских ударов за прошедшие сутки получили ранения 10 человек.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Под вражеским огнем было 36 населенных пунктов, в том числе и областной центр.

Российские военные наносили удары по объектам критической и социальной инфраструктуры.

Также под обстрелами находились жилые кварталы населенных пунктов области. В результате российских обстрелов повреждены 4 многоэтажки и 10 частных домов. Также оккупанты повредили частный автомобиль.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате российской дроновой атаки 12 января в Херсоне пострадали два человека. Часть города осталась без электроснабжения.