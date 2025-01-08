Росіяни обстріляли прибережну зону Херсона: постраждав пенсіонер
Вдень 8 січня російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок ворожого удару постраждав літній чоловік
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
Відомо, що близько 12:30 загарбники вдарили по прибережній зоні Херсона.
"Контузію, закриту черепно-мозкову травму та уламкове поранення грудної клітини отримав 75-річний херсонець", – йдеться у повідомленні.
Наразі чоловік перебуває в лікарні. Пенсіонерові надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, 8 січня війська РФ атакували з безпілотника мікроавтобус поблизу селища Наддніпрянське Херсонського району. Є жертва та поранений.
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