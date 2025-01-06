В Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения 13 человек
За прошедшие сутки в Херсонской области более 40 населенных пунктов оказались под российскими обстрелами
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
В результате вражеских ударов были повреждены две многоэтажки, 15 частных домов, хозяйственная постройка и частные автомобили.
По данным главы Херсонской ОВА, от российских обстрелов в течение суток один человек погиб, еще 13 получили ранения.
Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки российских дронов в ночь на 6 января в Киевской области были повреждены два частных дома.
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