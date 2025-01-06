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06 января 2025, 09:14

В Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения 13 человек

06 января 2025, 09:14
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фото: Херсонская ОВА
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За прошедшие сутки в Херсонской области более 40 населенных пунктов оказались под российскими обстрелами

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов были повреждены две многоэтажки, 15 частных домов, хозяйственная постройка и частные автомобили.

По данным главы Херсонской ОВА, от российских обстрелов в течение суток один человек погиб, еще 13 получили ранения.

Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки российских дронов в ночь на 6 января в Киевской области были повреждены два частных дома.

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