В Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения 13 человек

фото: Херсонская ОВА

За прошедшие сутки в Херсонской области более 40 населенных пунктов оказались под российскими обстрелами

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В результате вражеских ударов были повреждены две многоэтажки, 15 частных домов, хозяйственная постройка и частные автомобили.

По данным главы Херсонской ОВА, от российских обстрелов в течение суток один человек погиб, еще 13 получили ранения.

Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки российских дронов в ночь на 6 января в Киевской области были повреждены два частных дома.