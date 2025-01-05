Из-за российских обстрелов пострадали 9 жителей Херсонщины

Иллюстративное фото: Нацполиция

Вчера, 4 января, российские войска атаковали более 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов девять гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Садовое, Приднепровское, Молодежное, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Берислав, Томарино, Золотая Балка, Дудчаны, Новорайск, Красный Маяк, Новоберислав, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Кизомис, Новоалександровка, Милово, Токаревка, Ольговка, Ивановка, Николаевка, Днепровское, Львово, Монастырское, Тягинка, Томина Балка, Велетенское, Новотягинка, Благовещенское и Камышаны.

"Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Захватчики били по критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Оккупанты повредили два частных дома. Также россияне изуродовали газопровод и гараж.

Напомним, 4 января вблизи водоема между поселками Белозерка и Приозерное Херсонского района двое мужчин подорвались на мине.