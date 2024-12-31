Росіяни атакували дронами дві маршрутки у Херсоні

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Російські війська вранці, 31 грудня, атакували безпілотниками дві маршрутки у Херсоні

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Сьогоднішнім передноворічним ранком російські окупанти з безпілотників атакували у прибережній зоні центральної частини міста одразу два маршрутних автобуси", - зазначив він.

За словами голови МВА, в одного з водіїв автобуса акубаротравма. Пасажири не травмувались. Також внаслідок атаки пошкоджено транспорт.

Нагадаємо, нещодавно у селищі Тягинка на Херсонщині російські військові скинули з дрона вибухівку на автомобіль, загинув чоловік.